"Cardinale devi vendere, vattene": Milan-Lazio, San Siro è un solo coro

"A inizio stagione le aspettative erano alte, le premesse c'erano. Non abbiamo fatto quello che volevamo fare finora. In totale onestà la pagella è decisamente insufficiente, nonostante la Supercoppa. Dobbiamo guardare avanti, indietro non possiamo tornare. Dobbiamo chiudere la stagione con onore, partendo da stasera": lo dice l'ad del Milan Giorgio Furlani a Dazn prima del fischio d'inizio contro la Lazio a San Siro, partita in cui la Curva Sud è rimasta fuori dallo stadio per i primi 15' per contestare il rendimento dei rossoneri. E poi, al momento dell'ingresso in curva, ha intonato cori contro Cardinale e società: "Cardinale devi vendere, vattene, vattene!".