"Mai visto in carriera una cosa così, non è facile": Milan, Conceicao traballa

Sergio Conceicao è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la disafatta di San Siro contro la Lazio per 2-1 decisa dalle reti di Zaccagni e Pedro su rigore nel finale. Il tecnico rossonero ha dichiarato: "Momento non è per niente facile, lo sappiamo. I giocatori sentono quello che c’è attorno al club, c’è una sola strada: lavorare avere massimo orgoglio per questi colori che difendiamo e fare il massimo tutti i giorni per cambiare la situazione. Non mi piace parlare di sfortuna, ma ci sono cose che succedono che sono negative per noi e decisive per l’avversario”.

Conceicao, le scarpe bollenti e la contestazione

Conceicao, che continua a traballare alla guida del Milan - si parlava addirittura di un possibile esonero questa sera - parla delle difficoltà della squadra:“Abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita, abbiamo parlato dell’ambiente e tra l’altro è una cosa che non mi è mai successa in carriera. Quando è così le scarpe sono bollenti, non è facile perché poi non escono dribbling o passaggi, l’avversario segna e vai sotto. Voglio dire che la squadra ha dimostrato carattere e voglia di cambiare le cose, in dieci abbiamo pareggiato e potevamo anche vincere. I ragazzi mi danno risposte positive, ma una cosa è tra di noi in allenamento e poi entrare in un ambiente e in una situazione difficile che c’è da inizio stagione. Lavoriamo anche su questo. Non sono qui da tanto e abbiamo poco tempo, ogni tre giorni giochiamo partite decisive, non è facile”.

Conceicao: "Lavoriamo sull'aspetto mentale"

Il tecnico portoghese ha concluso così:“Noi lavoriamo sull’aspetto mentale. Noi cerchiamo di smontare l’organizzazione dell’avversario ma quando abbiamo la palla serve la giusta disponibilità. Secondo me è tutto collegato, se stai bene in difesa lo fai anche davanti. È tutto importante, e anche i singoli devono essere bravi per non permettere agli avversari di non avvicinarsi e poi essere bravi a fare male all’avversario. Ci serve equilibrio per vincere, perché la qualità c’è in questa squadra, serve lavorare su altro”.