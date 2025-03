Reijnders, rinnovo ufficiale: "Il Milan una seconda casa"

MILANO - Periodo sempre più difficile per il Milan al 3° ko consecutivo in campionato con la zona Europa sempre più lontana, intanto uno dei giocatori chiave della rosa rossonera ha rinnovato il contratto. Dopo Matteo Gabbia è Tijani Reijnders ad estendere il suo matrimonio con il Milan: il centrocampista olandese si è recato questa mattina a Casa Milan per siglare il nuovo accordo fino a giungo 2030 con o adeguamento da 3 milioni netti l'anno più bonus: "Sono davvero orgoglioso di aver rinnovato dopo un anno e mezzo. È come essere in famiglia. Sono impaziente per le prossime stagioni, è come se fosse la mia seconda casa. Sono felice" ha dichiarato il giocatore all'uscita da Casa Milan.