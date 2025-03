Conceicao, destino scritto: da Allegri a Conte per un Milan... Italiano

C'è anche Italiano

Il bresciano, cresciuto da calciatore nel vivaio rossonero, la scorsa estate era sul mercato, ma alla fine il Milan optò per una strada differente. C’è però una new entry fra i possibili candidati, ovvero Vincenzo Italiano, fresco di successo la scorsa settimana contro il Milan. L'allenatore del Bologna - dove è approdato la scorsa estate firmando fino al 2026 con un ingaggio da 2.1 milioni - sta mostrando una crescita continua. Dopo gli anni di Firenze, dove in Serie A si è sempre piazzato per l'Europa e ha raggiunto tre finali (una di Coppa Italia, due di Conference), si sta consacrando a Bologna, dove la squadra sta proseguendo sulla scia di quella di Thiago Motta nel '23-24. In campionato è sesto a cinque punti dal quarto posto e in Champions, nonostante il 28° posto e una sola vittoria in otto partite, non è mai stato surclassato dagli avversari (fra cui anche il Liverpool), subendo solo 9 gol. Italiano sta quindi evolvendo, il suo calcio organizzato e offensivo si sta bilanciando con una maggiore attenzione difensiva, un mix necessario per approdare sulla panchina di una big. Il Milan lo sta studiando e il suo dossier è sul tavolo dei dirigenti rossoneri. In attesa di capire anche l'opinione a riguardo del futuro ds.