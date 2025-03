Conceicao silura il portavoce: “Fatto con cattiveria, forse pagato da qualcuno”

"Per me è stato importante lavorare con tutti i giocatori. Tutti devono avere voglia, tutti i giorni, per difendere questa maglia. In allenamento vedo chi mi dà più garanzie per iniziare la partita. Tutti hanno risposto positivamente, poi starà a me fare le scelte migliori per Lecce". Il tecnico portoghese ha poi continuato così: "Dal momento negativo si esce coi risultati, è l'unica strada. Serve lavorare al massimo, dobbiamo farlo di più. E credere che gli episodi successi gireranno in meglio in futuro. Tutto è diverso quando si vince. Per me è una novità perdere tre gare di fila. Non c'è altra strada che lavorare: bisogna crederci e fare. Lecce? Tutte le gare sono decisive in campionato e in Coppa. Inzaghi ha detto che possono vincere tre titoli, noi potremmo vincerne due. Se pensiamo troppo avanti sbagliamo: ragioniamo al presente".