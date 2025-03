Milan, comanda Furlani: passo indietro Ibra. Ds e allenatore: Paratici, Allegri e…

MILANO - Il Milan riparte dal suo amministratore delegato, Giorgio Furlani . Il viaggio a New York del dirigente rossonero per incontrare Gerry Cardinale , ma anche gli altri manager di RedBird che gravitano attorno all’investimento Milan, ha dato all’ex portfolio manager di Elliott delle certezze decisionali in più. Di fatto, comanda lui, che da sempre ha le deleghe di firma per quanto concerne le dinamiche milaniste. Una legittimazione importante, che diventa anche un messaggio forte a chi sta al di fuori del Milan e si chiedeva, legittimamente, quali fossero i rapporti di forza in seno alla società, con il duopolio Furlani-Ibrahimovic che qualche dubbio aveva fatto nascere sulla reale catena di comando milanista (era anche uno dei punti del papello che l’ex portavoce di Sergio Conceiçao aveva fatto pervenire alle redazioni giovedì sera).

Furlani chiamato a scegliere il numero ds del Milan

Furlani, che tecnicamente non ha più nulla a che fare con Elliott essendosi dimesso per ricoprire il ruolo di ad del Milan dopo l’addio di Ivan Gazidis, adesso avrà dei giorni molto importanti davanti perché dovrà riprendere i colloqui per la scelta del futuro direttore sportivo. Due, che erano già stati sentiti a Londra da Cardinale e Ibrahimovic, sono già nomi noti ovvero Fabio Paratici e Igli Tare, ma non è da escludere che vi siano altri profili nell’agenda di Furlani, magari di direttori che sono attualmente ancora sotto contratto e che, di conseguenza, non potrebbero essere operativi immediatamente. Nei giorni scorsi era emerso il profilo di Tony D’Amico dell’Atalanta come nome in linea con le preferenze milaniste, ma nulla è stato deciso e ci vorrà ancora qualche settimana per arrivare a prendere una decisione in merito alla figura del direttore sportivo, che con il suo arrivo andrebbe a riassestare anche la scala gerarchia dell’area sport del Milan.