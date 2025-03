"La differenza tra me alla Juve e Leao al Milan. Il calcio è semplice"

"I giocatori bravi devono sempre giocare dall’inizio. Non ha senso lasciare il più forte in panchina. Non capisco perché Sergio Conceiçao faccia così con Leao ". Firmato Josè Altafini , uno dei più grandi attaccanti della storia della Serie A con 216 gol segnati dei quali ben 120 proprio con la maglia del Milan . Numeri clamorosi quelli del centravanti brasiliano in rossonero: 150 reti in 235 apparizioni. Acuti decisivi che sono serviti al Diavolo soprattutto per vincere due scudetti e la prima Coppa dei Campioni della storia milanista nel 1963. Un trionfo a Wembley firmato proprio dalla doppietta di Josè al Benfica.

Molti dicono che Leao dovrebbe essere utilizzato come arma tattica a gara in corso per spaccare le partite. Un po’ alla Altafini, come Carlo Parola usava lei nella Juve: che ne pensa?

"Il paragone con me non c’entra nulla, anche perché io avevo una certa età quando militavo alla Juventus. Prima di allora ho sempre giocato titolare. Leao mica è un brocco che deve entrare in campo negli ultimi minuti. Quelli bravi vanno in campo subito dal primo minuto. Anzi le dico di più: Rafa è il top player della squadra e come tutti i grandi giocatori deve giocare sempre titolare. Non ho dubbi, anche perché il portoghese è quello che la fa differenza…".

Cosa risponde a chi dice che spesso Leao ha delle pause durante i 90 minuti e rende di più da subentrante?

"Può anche non combinare nulla per 89 minuti, tanto gliene basta solo uno per fare la differenza con una sua giocata. I grandi calciatori sono così e Leao lo è, perciò mi aspetto che venga messo in campo tutte le partite tra i titolari. Sarebbe un errore non sfruttarlo dall’inizio".