Milan, Conceicao: "Fofana ha bisogno di respirare, Gimenez deve adattarsi"

MILANO - "La mia esultanza verso la tribuna? Mio figlio non era là, ma la famiglia viene prima di tutto. L'esultanza è stata quella di un allenatore che ha visto la propria squadra nei primi 15' sbagliare un paio di gol e dopo è andata in difficoltà a livello difensivo, che si collega poi anche a quella offensiva, perché eravamo troppo bassi, non pressavamo. Per il Como è stato tutto confortevole. Poi, all'intervallo, abbiamo detto di ricominciare a fare le cose che avevamo preparato per questa partita, giocando la palla. Non è stata una partita bellissima, ma è stata competitiva, dove abbiamo vinto con merito". È l'analisi del tecnico del Milan Sergio Conceiçao ai microfoni di Dazn al termine del match vinto in rimonta contro i lariani di Cesc Fabregas: "Accorgimenti tattici nella ripresa? Non era facile anche per i giocatori, perché perdevamo con una squadra che fa le cose molto bene. Noi dovevamo fare quello che avevamo preparato ed è stato importante tornare a giocare la palla e a pressare più in avanti. Sapevamo i loro punti deboli e per questo abbiamo fatto due gol. Potevamo farne anche di più, ma non sarebbe stato giusto per loro, per quello che hanno fatto, sono davvero una bella squadra. Reijnders? Gioca bene dappertutto. Oggi l'ho messo più dietro, lui capisce, è molto intelligente. Il Como non scende mai troppo, è sempre a un alto livello".