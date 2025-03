Milan, Furlani al comando: prima il ds poi il nuovo allenatore

La posizione in panchina di Sergio Conceiçao almeno per il momento si è stabilizzata. Il tecnico portoghese, dopo le turbolenze dei primi due mesi, l’eliminazione dalla Champions, le tre sconfitte consecutive in campionato e il caso portavoce, con i successi in rimonta contro Lecce e Como è rientrato in corsa per un posto in Europa e, classifica alla mano, ha clamorosamente riaperto