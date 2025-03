Tomori-Milan, mistero buffo: dimenticato da Conceicao e torna sul mercato

L’addio di Don Paulo e il conseguente arrivo di Conceiçao avevano riportato in auge il numero 23, fin da subito schierato titolare dal nuovo tecnico. Un bel segnale di fiducia che aveva indotto il difensore a declinare le avance della Juve e soprattutto a far sfumare la cessione al Tottenham , che a fine gennaio aveva trovato l’intesa col Milan per acquistarlo. Operazione da 25 milioni più bonus andata, letteralmente, in fumo dopo il secco no esplicitato da Tomori , che - fatalità del destino - alla prima gara post chiusura del mercato invernale incappa in una serata storta con tanto di espulsione rimediata in quel di Empoli . Il Milan vince comunque in inferiorità numerica per 2-0, ma quel cartellino rosso, di fatto, segna la perdita del posto da titolare. Di nuovo. Scontato il turno di squalifica contro il Verona , Fik torna, infatti, a disposizione di Conceiçao senza però essere mai più impiegato dal tecnico portoghese.

Tomori guarda alla Premier League

E in tal senso i numeri parlano chiaro e non mentono affatto, come testimoniano gli zero minuti disputati nelle ultime cinque gare di Serie A. Una situazione che rimette così in discussione pure il futuro del centrale scuola Chelsea nelle fila del Diavolo. In estate, infatti, è probabile che tornino a riecheggiare le sirene della Premier League e stavolta Tomori potrebbe decidere di ascoltarle. Anche perché pure lo stesso Milan nel frattempo sta vagliando e seguendo diversi difensori centrali. Il segnale di come - dinanzi a una proposta allettante per tutti - non sarebbe da escludere un’eventuale cessione. Tempo al tempo. Intanto il classe 1997 continua a lavorare duramente in allenamento per provare a riconquistare la maglia da titolare e cercare, ancora una volta, di riscrivere il proprio destino da milanista. Ci riuscirà pure stavolta? Ai posteri l’ardua sentenza…