Milan, c’è Paratici in pole: Furlani si muove

MILANO - La settimana che si è appena conclusa non ha portato grandi novità in casa Milan. La vittoria sul Como pre sosta per le nazionali ha consentito all’ambiente milanista di poter godere di giorni di assoluta tranquillità, con Milanello che è rimasto pressoché deserto visto il folto numero di calciatori impegnati con le rispettive nazionali. Giorgio Furlani, che è tornato d