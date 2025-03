Milan, Paratici si porta Conte. E con Marotta derby bianconero. Ma Allegri...

L’errore è stato colto dalla dirigenza e oggi non si direbbe no a Conte . Probabilmente l’ex ct non sceglierebbe il Milan se a contattarlo fossero i dirigenti che in estate lo scartarono - come non ricordare Zlatan Ibrahimovic che il 13 giugno disse «al Milan serve un allenatore, non un manager; di Conte non ne abbiamo discusso perché con i criteri che avevamo, non era quello che cercavamo» -, ma con Paratici il feeling è diverso e di lungo corso. Il dirigente sa come gestire Conte e l’allenatore sa cosa può dargli Paratici.

Il programma di Paratici

Dunque, come spesso succede in campagna elettorale, il dirigente ha illustrato il suo programma che prevede il tecnico, in caso di addio al Napoli, come prima scelta per la panchina. C’è anche un piano B, che conduce a Max Allegri, altro allenatore con cui Paratici ha lavorato a lungo (il rapporto tra i due si è ricomposto dopo le frizioni del 2019). Allegri è libero - ma non è stato contattato - e con lui, una volta scelto Paratici come ds, si potrebbe già programmare la prossima stagione. Conte in prima fila, Allegri in seconda. Con Paratici in cabina di regia, il Milan ripartirebbe da un big. Diversamente, qualora Furlani e RedBird optassero per un altro direttore sportivo, tutto potrebbe cambiare. In caso di vittoria in Coppa Italia e un clamoroso quarto posto, avrebbe delle chance lo stesso Sergio Conceiçao, altrimenti occhio ai "giovani" come De Zerbi, Italiano, Farioli o Fabregas.