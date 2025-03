L’arco temporale dell’assenza di Zlatan Ibrahimovic da Milanello non è sindacabile: tra febbre e pausa per le nazionali, lo svedese non si vede al centro sportivo rossonero da circa tre settimane. Un’assenza che non è di certo passata inosservata, visto che anche ieri Ibra non si è recato a Milanello. Prima di far deflagrare il caso, è giusto attendere le prossime ore perch&e