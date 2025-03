Conceicao, la risposta su Conte al Milan e l’ironia su Ibra: “Non può giocare”

L'ideale era lavorare con tutto il gruppo ma non è stato possibile. I giocatori rimasti hanno fatto un lavoro diverso rispetto alle altre settimane. Abbiamo lavorato con tutti, per i principi della squadra: zona offensiva, difensiva, transizioni e palle inattive. Abbiamo stimolato tanto il talento e la capacità dei giocatori, ma non solo di Abraham"

Sulla prima sfida a Conte

- Ildichiuderà il programma della domenica della 30ª giornata facendo visita al Napoli 2° in classifica in un match cruciale per entrambe le squadre. Rossoneri per continuare a sperare nella zona Champions e partenopei per la lotta scudetto. L'allenatore portoghese nella conferenza stampa della vigilia: "

"Ho sfidato Antonio da calciatore, ci siamo affrontati tante volte. Vero, da allenatore è la prima volta. Partita difficile e importante per gli obiettivi che abbiamo, non dobbiamo nascondere i nostri obiettivi. E per quello è importante il risultato di domani. Abbiamo lavorato per vincere, conoscendo le qualità dell'avversario - aggiunge - Mi aspetto un Napoli di qualità, immagine del suo allenatore. Con intensità, aggressività e davanti con una punta che sa fare tanto bene la sponda, con Raspadori e McTominay che si inseriscono. Lobotka è il maestro del centrocampo. Sappiamo a memoria quello che fanno, quali giocatori sono bravi. Siamo preparati su questi principi ma guardando alla nostra squadra: creeremo difficoltà al Napoli. Siamo pronti e mi piace sfidare i migliori".