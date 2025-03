Milan, ricovero e operazione d'urgenza: salta la sfida col Napoli

Ruben Loftus-Cheek salta la trasferta di Napoli. Il centrocampista del Milan è stato ricoverato d'urgenza in seguito a forti dolori addominali che lo hanno colpito durante il ritiro della squadra. Gli esami hanno poi rilevato un’appendicite acuta. Il giocatore sarà dunque sottoposto a intervento chirurgico nella giornata di domenica 30 marzo. La sfida tra la formazione di Sergio Conceicao e Antonio Conte è in programma alle ore 20.45 presso lo stadio Maradona .

I prossimi impegni del Milan

Il Milan si presenta al Maradona con 47 punti in classifica e un bilancio di 3 sconfitte e 2 vittorie nelle ultime 5 gare. Il 6º posto è distante 5 lunghezze, e dall'altra parte del campo c'è ora un Napoli chiamato a fare punteggio pieno per non perdere terreno nella corsa Scudetto. Il calendario dei rossoneri ha in programma il derby di Coppa Italia valido per la semifinale di andata e a seguire la sfida di campionato contro la Fiorentina: gare in programma rispettivamente il 2 e 5 aprile.