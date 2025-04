Conceicao e Milan, due derby e una (altra) coppa per dirsi addio

Una coppa per dirsi addio. Il ko di Napoli, infatti, al di là della matematica, ha sancito l’eliminazione del Milan di Sergio Conceiçao dalla corsa a un posto Champions per la prossima stagione. Il Bologna, quarto, è a quota 56 punti, i rossoneri sono noni a 47 e hanno davanti cinque squadre. Game over. Anzi, la classifica oggi dice che il Milan ’25-26 non disputerebbe neanche le coppe europee. Un&rsquo