"Nessuno qui è Messi": Walker alla Motta, cosa è successo in Napoli-Milan

Joao Felix, gol all’esordio, poi…

L’ex Atletico Madrid, infatti, non ha brillato, tanto che poi è uscito dal campo al 55’ per lasciare spazio a Chukwueze. Dopo un esordio scintillante, con gol dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma, il portoghese sembra essersi smarrito. Fin qui, infatti, il classe ’99 ha collezionato solo 688 minuti totali distribuiti in 11 presenze (appena sette da titolare) non trovando più la via della rete. Tornando all'incontro del Maradona: gli ospiti hanno fallito un calcio di rigore con il neoentrato Santiago Gimenez al 69', mentre a sei dalla fine hanno accorciato le distanze con Luka Jovic. Il Diavolo si è però svegliato troppo tardi. Dopo il successo in Supercoppa italiana a Riad, il Milan ora punta alla Coppa Italia, con il doppio derby in semifinale a fare da salvagente in un finale di stagione che rischia di costringere i rossoneri a recitare il ruolo da spettatore.