Milan, svolta Leao: la panchina è un lusso insostenibile

MILANO - Basta panchine. Almeno adesso che di partite ne mancano solo dieci, undici... la speranza a Casa Milan. Rafael Leao, con tutti i suoi difetti, non può più essere escluso dalla formazione di partenza rossonera, soprattutto in favore di un Joao Felix, in prestito secco e destinato a tornare al Chelsea, avvitatosi su stesso dopo un avvio brillante. Leao e il suo rendimento sono - insieme a Theo