Paratici, scatto Milan! Furlani a Londra per chiudere

MILANO - In campo il Milan è atteso domani all'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, fuori dal campo i rossoneri stanno per concludere un'importante mossa per il futuro. Sono stati giorni caldi a Casa Milan per la scelta del nuovo direttore sportivo con un casting che vedeva sempre tre nomi sulla lista di Giorgio Furlani: Igli Tare, Tony D'Amico (Atalanta) e Fabio Paratici con l'ex Juventus mai come oggi ad un passo. Infatti Sky Sport ha riportato che l'amministratore delegato rossonero è in viaggio per Londra per trovare l'accordo definitivo e chiudere. Furlani e Paratici si erano già incontrati a Milano durante la sosta Nazionali per un protocollare meeting conoscitivo che, a quanto pare, è stato decisivo per far fare lo scatto al Milan.