Paratici, tutto dice Milan. Missione allenatore: Allegri è la terza opzione

MILANO - L ’orientamento del Milan per la poltrona da direttore sportivo è ormai abbastanza chiaro. Fabio Paratici è il nome in pole position nelle preferenze e nei colloqui di Giorgio Furlani. Ieri è andato in scena un nuovo summit a distanza di otto giorni dal primo (a Milano) e, seppur fosse nell’agenda del dirigente rossonero, non può essere un caso un secondo rendez-vous in così poco tempo, soprattutto perché a Londra era presente anche Gerry Cardinale. Il patron rossonero nelle settimane scorse aveva già incontrato Paratici nei colloqui svolti con Ibrahimovic, stavolta ha voluto presenziare a quello con l’ad. Paratici è in prima fila, nel corso dei prossimi giorni ci saranno anche altri incontri, però è evidente che si tratti di situazioni secondarie, da Igli Tare a Tony D’Amico. Non c’è ancora la firma, non ci sono ancora le strette di mano definitive, ma tra il Milan e Paratici c’è molto di più di un semplice flirt.