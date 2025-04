Incontro De Zerbi, occhio a Conte, c'è anche Allegri: Paratici, che Milan?

Scelto il direttore sportivo , ora avanti tutta con l’allenatore. Fabio Paratici, in attesa delle firme, si è già portato avanti , come dimostra il pranzo di qualche giorno fa con Edoardo Crnjar, procuratore di Roberto De Zerbi. Nome caldissimo , anche se la sensazione è che il nuovo responsabile dell’area tecnica, prima di prendere la decisione definitiva, vorrà capire bene quale piega potrà prendere il matrimonio tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis a Napoli, non fosse altro perché sia alla Juve, sia al Tottenham quando è stato chiamato a rifondare una squadra Paratici (in bianconero sotto l’ombrello di Marotta) ha sempre scelto Conte. Al terzo posto del podio c’è Massimiliano Allegri , un altro vincente seriale che - a differenza dei colleghi - ha l’indubbio vantaggio di essere libero da vincoli. Vediamo ora i pro e i contro dei tre.

De Zerbi il “potenziatore”

Dna rossonero, mentalità sacchiana rivisitata in salsa guardiolista. De Zerbi ricorda per molti aspetti il primo Sacchi: d’accordo, ha una carriera più strutturata ad alti livelli, però per la prima volta si troverebbe ad allenare una squadra guardata in tutto il mondo con il dovere - se non l’obbligo - di vincere. Al Sassuolo e al Brighton ha fatto benissimo, ma lì non viveva con l’assillo del risultato (allo Shakhtar Donetsk sì, ma ci si è messo di mezzo il Covid), mentre all’Om è oggettivamente difficile riuscire a primeggiare con un Psg costruito per vincere la Champions però pure a Marsiglia ha confermato le sue doti di “potenziatore”, ovvero di valorizzare i giocatori presenti in rosa facendo la gioia della proprietà (doppia per un fondo americano...). I pro e i contro stanno proprio nel suo profilo (giochista convinto, come piace ai milanisti, ma pure mai alla prova con una squadra di tale profilo internazionale) il tutto al netto del fatto che De Zerbi, salutando Marsiglia dopo una sola stagione, lascerebbe il progetto incompiuto. Certo è che per lui il Milan è sempre stato un punto d’arrivo e certe occasioni magari passano una volta nella vita.