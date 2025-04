Milan, risale Italiano! Casting allenatore: tutti i nomi di Paratici

Panchina Milan: anche Italiano nel casting

In attesa di capire se lo potrà sfidare in finale di Coppa Italia, il Milan continua ad avere nella lista dei profili graditi per la sua panchina il nome di Vincenzo Italiano. Un’indiscrezione che avevamo intercettato lo scorso 6 marzo, quando parlammo dell’allenatore del Bologna come uno dei nomi alternativi a quelli che giravano in quei giorni, ovvero Ancelotti, Conte e Allegri. Ora, al posto dell’allenatore del Real Madrid, c’è la nomination di Roberto De Zerbi, attualmente al Marsiglia alla quale si aggiunge quella di Italiano. Al momento, però, ogni discorso non può essere portato avanti in maniera decisa poiché il Milan non ha ancora definito tutti gli aspetti dell’accordo con Fabio Paratici, anche se sarà l’ex direttore sportivo della Juventus a prendere quel ruolo all’interno della dirigenza milanista, salvo clamorosi colpi di scena che – al momento – non sembrano palesarsi. Al netto di quello che potrà succedere in Coppa italia, Sergio Conceiçao ha poche chance di conferma alla guida del Milan anche per la prossima stagione. I risultati ottenuti non sono stati buoni, l’effetto choc è durato poco (ma ha portato in bacheca la Supercoppa Italiana, che è anche il trofeo numero 50 della storia del club) e l’eliminazione agli spareggi di Champions League contro il Feyenoord e il brutto andamento in campionato hanno di fatto azzerato o quasi le possibilità di permanenza.