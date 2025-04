Reijnders lascia l'allenamento Milan: Conceicao in allarme

Dopo un piccolo sorriso nel derby contro l'Inter, Conceicao ha cambiato rapidamente umore. Il motivo? Tijjani Reijnders ha abbandonato in anticipo l'allenamento a causa di un’indisposizione. Una brutta notizia per il Milan, che spesso si aggrappa alle giocate dell'olandese per cercare di risolvere le partite più complicate. Il centrocampista è una delle poche note positive in uno spartito stonato. Ora il tecnico prega per averlo a disposizione contro la Fiorentina, in uno scontro diretto per l'Europa.