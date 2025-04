Milan, è Formula 3: firma pure Maignan

In un mare di problemi e interrogativi sul futuro, c’è un aspetto che può far sorridere il Milan in vista della prossima stagione: tre colonne, offerte indecenti di mercato permettendo, faranno ancora parte della squadra, ovvero Maignan, Reijnders e Pulisic. Innanzitutto il portiere che ultimamente sta tornando a essere “Magic Mike” e, a parole, ha fatto intendere di voler rimanere in