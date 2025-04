Scaroni: “Ibrahimovic valore aggiunto per il Milan”. Su Morata e nuovo ds...

In casa Milan continua a tenere banco la questione del nuovo direttore sportivo in vista della prossima stagione. I rossoneri erano infatti stati vicini a Fabio Paratici , prima di fare un passo indietro per il caso plusvalenze in cui è coinvolto dalla sua esperienza alla Juventus . Proprio di questa situazione ha parlato oggi Paolo Scaroni , presidente del Milan, in occasione dell'evento dell’evento 'il Foglio a San Siro'.

Milan, Scaroni: "Nuovo ds? Nulla è deciso"

Il presidente rossonero ha voluto fare chiarezza in merito alla situazione dirigenziale: "Il nuovo ds? Ci stiamo guardando intorno per rafforzare il nostro team. Nulla è stato ancora deciso, ma la decisione credo verrà presa nelle prossime settimane. Ibra e Furlani? Sicuramente Ibra è un valore aggiunto per il Milan e per RedBird. E' stato un grandissimo campione e lo è ancora adesso nella sua attività. Mi sembra che i rapporti con Furlani siano eccellenti. I tifosi sono al centro della nostra attenzione e averlo al nostro fianco anche in questa stagione vuol dire che sono resilienti. Mercato? Essere attivi è una cosa, avere successo è un'altra. Sono temi che non sempre vanno insieme. Certo alcuni acquisti hanno portato prestazioni molto valide, altre come Morata non sono state buone operazioni per tanti motivi. Abbiamo però intenzione di rafforzare la squadra con giocatori giovani".

