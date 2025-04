Conceicao: “Gimenez non è recuperato". Poi la risposta sul modulo a 2 punte

"Sembra un controsenso, ma non voglio mettere i giocatori e dopo mezz'ora toglierli. Dipende anche dagli avversari. Io cerco di gestirla, cambiare, per aiutare i ragazzi dentro al campo".

"Dobbiamo capire che le partite si vincono dal primo all'ultimo minuto. È importante questa concentrazione, e di questo ne abbiamo parlato tra di noi. Non è una novità. È vero che dopo abbiamo reagito bene, molto bene, ma dobbiamo stare attenti e focalizzati dall'inizio della partita e concentrati su qualcosa di importante che è successo, non solo una volta quest'anno. Ma penso che abbiamo fatto una buona settimana, sono contento degli allenamenti. Ho avuto risposte, buone sensazioni. Speriamo che la partita di domani sia specchio di questa settimana di lavoro".

Modulo e chi al posto di Walker

"Questa settimana sono successi un paio di episodi non sono sotto controllo. Però dobbiamo controllare la squadra preparandola al meglio. Non sono soddisfatto al meglio. C'è tanto anche nel piano nell'entrare in partita molto forte, e su quello stiamo lavorando, così come su dinamiche diverse per la squadra. Walker è stato operato, non sappiamo quanto tempo è fuori. NOn giocherà lui, ma sicuramente un altro giocatore".

Se fosse arrivato a giugno

"Se avessi queste dote da mago, ma non le ho. Devo pensare molto ad oggi, a domani, ma non lo so".