Conceicao: Impressionato da Maignan. Applauso incredibile, in 40 anni...

Conceicao e il gesto per Maignan

Sull'episodio di Maignan: "Mi ha impressionato. Il giocatore per terra, il caos attorno. Poi devo fare i complimenti ai tifosi dell'Udinese, una cosa è il giocatore e l'altro è l'uomo. Il giocatore possono fischiarlo, ma l'uomo no. Quell'applauso è stato un gesto incredibile, in 40 anni di calcio ho visto pochi gesti così. Ora Mike è in ospedale per fare accertamenti". Sul riotrno al gol di Theo: "Tutti sappiamo che Theo a livello offensivo è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Poi difensivamente volevo più aggressività, così forse è più protetto. Tomori ha interpretato benissimo il ruolo, Pavlovic ha fatto una buona partita. Sì, così Theo si sente più protetto".