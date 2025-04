Maignan, come sta dopo l'infortunio: dimesso dall’ospedale, ritorno a Milano

Durante l'anticipo del venerdì Serie A tra Udinese e Milan al Bluenergy Stadium, terminato con il punteggio di 4-0 in favore dei rossoneri, ci sono stati attimi di grande preoccupazione per Mike Maignan . Il portiere francese è infatti stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella dopo un duro scontro con il compagno Alex Jimenez . Un colpo alla testa che ha spaventato compagni, avversari e tifosi e per cui sono stati necessari degli accertamenti in ospedale.

Milan, le condizioni di Maignan

Il portiere rossonero ha trascorso la notte in ospedale ad Udine in via precauzionale per svolgere degli accertamenti sul possibile trauma cranico. Per fortuna gli esiti sono stati negativi, come comunicato dal Milan con un report ufficiale: "Gli esami effettuati in ospedale hanno dato esito negativo per un trauma cranico". Maignan è quindi stato dimesso ed ha fatto ritorno a Milano in mattinata in auto.

Milan, i tempi di recupero per Maignan

L'esclusione del trauma cranico favorirà un ritorno in campo più veloce per Mike Maignan. I tempi di recupero sono comunque ancora incerti visto che i protocolli per questo tipo di infortunio sono piuttosto rigidi e richiedono diversi giorni di riposo prima di poter avere il via libera per riprendere l'attività agonistica. In dubbio quindi la sua preseza per la sfida all'Atalanta nel prossimo turno di Serie A, con le sue condizioni che verranno monitorate nel corso della settimana.

