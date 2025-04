Milan, dopo il caso Paratici resta Tare: da Kalulu all'opzione Allegri

Un inizio di settimana in sordina per il Milan per quel che concerne la scelta del nuovo direttore sportivo del club. Dopo il collasso della contrattazione con Fabio Paratici, il veto dell’Atalanta su Tony D’Amico, il no di Manna del Napoli e di Sartori del Bologna, ecco che sulla strada di via Aldo Rossi è rimasto, al momento, solo il profilo di Igli Tare. Nel corso di questa settimana ci sarà l’incontro con Giorgio Furlani, nel quale si dovranno mettere sul tavolo tutte le questioni operative. Tare ha un grande vantaggio rispetto a tutti gli altri direttori: è libero e potrebbe essere pronto ad operare già nell’immediato. Anche perché di cose da fare, per il Milan della stagione 2025-26, ce ne sono eccome e sono diverse: dai rinnovi di contratto di Mike Maignan e Theo Hernandez, passando per le scelte di mercato da fare su Luka Jovic e Tammy Abraham fino ad arrivare alla scelta, che sarà primaria, del prossimo allenatore che guiderà la squadra. Il tempo non è più un alleato del Milan, la scelta dovrà essere fatta nel giro di poco tempo perché c’è bisogno di un’operatività immediata e di un impatto decisionale che vada a incidere fin da subito.