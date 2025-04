Maignan salta anche l'Atalanta: per lui una settimana di stop assoluto

Dopo il grande spavento in Udinese-Milan, continua la fase di ripresa per Mike Maignan. Lo scontro di gioco con il compagno Alex Jimenez gli è costato caro e, secondo gli ultimi aggiornamenti, il portiere osserverà una settimana di riposo completo prima di far ritorno in campo. Esclusa quindi la sua presenza nella domenica di Pasqua contro l'Atalanta. La buona notizia è che il francese è stato dimesso dall'ospedale e ha potuto far ritorno a casa.