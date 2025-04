Gimenez, stallo messicano: il Milan aspetta il suo centravanti per il derby

Santiago Gimenez si è fermato a febbraio. Come se il calendario non avesse mai cambiato mese. Con un marzo complicato e un aprile di passione che però sembra dare nuove speranze. Ieri l’attaccante messicano si è allenato ancora a parte, sempre alle prese con lo smaltimento dell’ultimo infortunio. Contro la Fiorentina aveva rimediato una botta che lo aveva messo ko per Udine. Questa settimana era atteso il suo ritorno in gruppo