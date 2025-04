Giuseppe Farina, morto l’ex presidente Milan: l’ultimo prima di Berlusconi

Giusseppe Farina: dal Vicenza con Paolo Rossi all'acquisto del Milan

All'epoca del Vicenza Farina condusse il club a uno storico secondo posto in campionato nel 1977-78, con Paolo Rossi, l'eroe di Spagna '82, capocannoniere con 24 reti. Acquistò successivamente il Milan nel gennaio del 1982 e a fine stagione la squadra finì in Serie B. Dopo la promozione in A nell'annata successiva con Castagner in panchina, nel 1986 Farina si dimise dal ruolo di presidente a causa della situazione finanziaria precaria del club, comprato pochi mesi dopo da Silvio Berlusconi che lo salvò dal fallimento.

Il cordoglio del Milan e di Galliani

Non si sono fatte attendere le parole di cordoglio da parte del Milan: "È stato il presidente del Milan all'inizio degli anni Ottanta, avventura intrapresa con coraggio ed entusiasmo. Con profondo senso di rispetto e di partecipazione al lutto, tutto il Club ricorda la figura di Giuseppe Farina e si unisce alla commozione di tutti i suoi famigliari". A seguire anche un pensiero da parte di Adriano Galliani e di tutto il Monza Calcio che "partecipano al dolore della famiglia per la scomparsa di Giuseppe 'Giussi' Farina, Presidente del Milan dal 1982 al 1986".