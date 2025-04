Milan, Conceicao: "Piedi per terra, non abbiamo vinto nulla". E rivela il segreto di Jovic

Sergio Conceicao ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset commentando la vittoria per 3-0 nel derby di ritorno della semifinale di Coppa Italia deciso dalla doppietta di Jovic e dalla rete di Reijnders . Il tecnico del Milan ha dichiarato: "Le sensazioni erano buone già per la partita con l' Atalanta , i ragazzi poi hanno lavorato bene e mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra compatti a livello difensivo e offensivo. Potevamo fare anche meglio nell'ultimo passaggio, ma direi una gara di grandissimo livello e sono contento. Mi dispiace non aver dimostrato queste nostre qualità anche in campionato".

Le dichiarazioni di Conceicao

"Non è importante Conceiçao, ma vincere contro il Venezia e la finale di Roma. Io e i giocatori siamo gli stessi di tre giorni fa", ha aggiunto il tecnico portoghese. "Abbiamo lavorato per mettere in campo undici giocatori che ci dessero risposte positive, ma questo non vuol dire non avere fiducia negli altri. Nelle ultime partite ho pensato di far giocare Jovic da titolare ed è andata bene, è anche dimagrito. Gioca molto bene alle spalle dei centrocampisti. Servivano le sue caratteristiche in questa partita, ma la fiducia negli altri attaccanti rimane: nelle prossime partite potrebbero giocare anche Abraham e Gimenez", ha detto Conceiçao parlando dell'attaccante serbo. Infine sullo stato d'animo dopo un altro derby vinto: "E' un misto di passione e sofferenza, ora avrò la possibilità di trascorrere due giorni tranquilli e mia moglie sarà contenta. Ma dobbiamo restare con i piedi per terra, perchè non abbiamo ancora vinto niente", ha concluso Conceiçao.