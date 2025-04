Milan, la Coppa Italia per un double che significa l'Europa

Salvagente

Ma dietro l'appuntamento dell'Olimpico di metà maggio non c'è solo la ricerca della sesta affermazione nella manifestazione che permetterebbe di agganciare Napoli e Fiorentina nell'albo d'oro. In quei 90 minuti c'è soprattutto il senso di un'intera stagione per gli uomini di Sergio Conceicao, l'uomo che ben ha figurato nelle coppe nazionali alla guida dei rossoneri, con l'esordio vittorioso in Supercoppa Italiana a Riyadh, ma che in campionato ha lasciato troppo terreno alle dirette concorrenti. A cinque giornate dalla fine, la partecipazione dei rossoneri alle coppe europee 2025-2026 è legata a un filo sottilissimo: con la Champions League lontana 9 punti e L'Europa League 8, i rossoneri in campionato sono ancora in corsa per un posto in Conference League, ma con 6 lunghezze da qui alla fine da recuperare alla Roma.