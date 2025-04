Conceicao nomina Allegri sul futuro Milan: "Presto saprete, parlerò anche io"

Conceicao: "Fra un mese dirò cosa voglio"

"Mi ha detto subito a partita finita che la partita non era andata bene ma il gol è stato importante. Quello è importante: mettere le cose positive, non andare sul negativo. Deve guardare a quello che deve fare, a come può lavorare per la squadra con la palla e senza palla. Poi i gol arrivano sicuramente perché lui è bravo e il gruppo conosce le sue qualità. Abbiamo fiducia in lui e in tutti gli altri. Noi prepariamo la gara e penso ai giocatori che possono darmi la possibilità di vincere partite dall’inizio. Poi io parlo sempre dell’importanza della panchina e del gruppo, loro sono veramente bravissimi da questo punto di vista. A volte anche troppo, sono troppo simpatici. Futuro? Non è importante Conceiçao in questo momento, è importante il Milan. Lavoro tante ore al giorno con il mio staff. Poi ci sta anche perdere partite come è successo nei mesi scorsi, in alcune partite proprio brutte io e i miei giocatori non ci rivediamo in queste partite. Allora stiamo lavorando duro. Fra un mese più o meno anch’io dirò cosa voglio io. Ci può stare che anch’io ho altri pensieri, come andare in vacanza in Algarve in Portogallo per dieci anni, non lo so". Conceicao è stato invitato a rispondere sul proprio futuro anche in conferenza stampa, dove ha fatto il nome dell'ex tecnico di Juve e Milan Massimiliano Allegri.