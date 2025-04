Allegri, non si parla a caso: la verità sulla panchina girevole del Milan

MILANO - La finale di Coppa Italia , che si giocherà il 14 maggio a Roma , ha avuto una conseguenza, mettere in stand-by ogni ragionamento sul futuro del Milan . Sia per quanto concerne la questione direttore sportivo, sia quella sull’allenatore. Sul primo versante i contatti fra Furlani e i candidati proseguono e della vicenda l’ad ne ha parlato dal vivo a Milano il 19 aprile con Ibrahimovic e soprattutto Gerry Cardinale , tornato in città per un blitz di poche ore. La decisione, ufficiale per lo meno, verrà presa probabilmente dopo Roma o comunque al termine dell’annata.

Il futuro di Conceicao

Per quanto concerne l’allenatore, sulla carta, diciamo al 90% - quindi non più il 99% di qualche settimana fa -, non sarà più Sergio Conceiçao. Il paradosso è che quando il tecnico portoghese si arrabbiava per le voci sul suo possibile esonero, i risultati effettivamente non arrivavano. Oggi la situazione è leggermente diversa. Certo, il Milan rimane ancora nono in classifica, però in campionato sta provando a trovare continuità e soprattutto ha stravinto il doppio derby con l’Inter in Coppa Italia guadagnandosi la chance di giocarsi un secondo trofeo in stagione.