Paratici, il peso dell’inchiesta Prisma: sul Milan pressioni per non ingaggiarlo

MILANO - Se gli sceneggiatori di serie tv fossero a corto di idee, beh, dalle parti di Casa Milan in questa annata ’24-25 hanno dato spunti per fare non una, non due, ma almeno tre stagioni. Se le prime due possono essere incentrate sulla scelta dei vari allenatori e la seconda sul rendimento della squadra con i vari episodi controversi in campo e Milanello nel corso dei mesi, la terza potrebbe essere dedicata al futuro direttore sportivo . Una storia che ormai va avanti da almeno tre mesi e che a cavallo di Pasqua, lo si è scoperto fra ieri e lunedì, ha vissuto un nuovo capitolo col ritorno di un protagonista che sembrava uscito di scena: Fabio Paratici . Destinato comunque, va detto, a non rientrare - per ora? - nei giochi.

Paratici-Milan: perché è saltato tutto

Ma facciamo un passo indietro. A febbraio sono stati il proprietario Cardinale e il suo advisor Ibrahimovic a incontrare a Londra tre candidati per il ruolo di ds: Paratici, Tare e Berta (presentatosi più per cortesia avendo in tasca un accordo già con l’Arsenal). Dopo quei colloqui, è entrato in scena Giorgio Furlani che prima si è recato a New York per ribadire a Cardinale e RedBird i suoi “poteri” da amministratore delegato, quindi da metà marzo ha preso in mano la pratica approfondendo i discorsi con Paratici, incontrato prima a Milano e poi a inizio aprile a Londra insieme allo stesso Cardinale. Sembrava tutto pronto a esser firmato, ma poi il Milan ha fatto un passo indietro. Perché? La squalifica dell’ex dirigente della Juventus fino al 20 luglio per il caso plusvalenze del 2023 del club bianconero (con il Milan che ha ricevuto pressioni esterne sui rischi che avrebbe comportato un tesseramento di Paratici nei mesi precedenti al termine della sanzione); il fatto che Paratici, insieme ad Agnelli, Arrivabene e Nedved siano ancora alle prese con il processo legato all’inchiesta Prisma; la non piena convinzione dello stesso Furlani che da tempo ha in testa un altro profilo, ovvero Tony D’Amico dell’Atalanta. Così la pista Paratici si è arenata e Furlani ha ripreso i contatti con Tare, visto a metà aprile a Roma. L’ex dirigente della Lazio, libero da vincoli e quindi subito tesserabile, non ha però evidentemente fatto breccia, perché il Milan ha deciso di lasciarlo in sospeso.