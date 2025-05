Conceicao: “Milan gruppo forte e unito”. Poi svela cosa ha detto alla squadra a fine partita

"Penso che ancora oggi è stata la dimostrazione di un gruppo unito e forte, dove chi entra nel corso della partita ha dato qualcosa in più". Così Sergio Conceicao , intervenuto al termine della trasferta di Genova, dove il Milan ha ribaltato il vantaggio di Vitinha grazie alle reti di Leao e all'autogol di Frendrup . La classifica riporta ora 57 punti e un ritardo di 6 lunghezze dal 6º posto e 2 dalla Fiorentina. Gli ultimi tre appuntamenti in calendario, vedono invece i rossoneri impegnati nella doppia sfida contro il Bologna in campionato (09/05 a San Siro, dove causa ammonizione non ci sarà il già diffidato Leao) e in finale di Coppa (14/05) . Poi, la gara esterna contro la Roma (18/05) e l'ultimo incontro di campionato con il Monza in casa (25/05).

Conceicao: "Ecco cosa ho detto ai giocatori"

Queste le parole del tecnico: "Abbiamo cambiato a livello di posizione e abbiamo messo Joao con Santi davanti e abbiamo aperto un po’ l’attacco. La dimostrazione non della bravura dell’allenatore ma della bravura dei giocatori - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Cosa ho detto ai giocatori a fine partita? Che chi non è stato utilizzato deve lavorare perché domani è giorno libero. Va bene? È proprio così. Io non sono bugiardo eh, preferisco non dire le cose invece che dire bugie. Abbiamo cominciato in una maniera e abbiamo finito in un’altra, mi pagano per lavorare e leggere la partita. A volte noi allenatori riusciamo a dare qualcosina in più alla squadra e alle volte non riusciamo. La bravura è dei giocatori che sono andati dentro e hanno creduto in quello che lavoriamo. Non lavoriamo solo ad un sistema. Lavoriamo a livello individuale e settoriale e anche nel collettivo. Ci sono degli errori a volte, come per il gol preso".