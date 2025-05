Festa della Mamma, il Milan in campo con una sorpresa sulla maglia

Reduce dai successi contro Venezia (0-2) e Genoa (1-2), venerdì alle ore 20.45 il Milan ospita al Meazza il Bologna nell'anticipo della 36ª giornata del campionato di Serie A. Nell'occasione, per celebrare la Festa della Mamma di domenica 11 maggio, i rossoneri hanno annunciato una bella iniziativa: i calciatori della prima squadra maschile scenderanno in campo indossando il cognome materno sulle maglie da gioco, invece di quello utilizzato di consueto. Una tradizione inaugurata lo scorso anno come prima assoluta nel calcio italiano.