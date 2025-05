Milan Futuro: l’incubo Serie D e altri 15 milioni buttati, errori a catena. L'esempio Camarda

Progetto confusionario: l'esempio Camarda

Esattamente come per la prima, anche Milan Futuro dovrà cambiare passo, con un direttore sportivo che conosce la Serie C italiana e che dovrà costruire con l’allenatore (magari proprio Massimo Oddo in caso di salvezza), la squadra per la stagione 2024-25, con un piano di sviluppo chiaro e che non crei confusione nel lavoro settimanale come accaduto spesso e volentieri in questa annata, dove diversi calciatori sono stati sballottati tra prima squadra e Milan Futuro senza poi trovare continuità d’impiego e, di conseguenza, senza avanzare nel loro percorso di crescita. L’esempio più lampante è quello di Francesco Camarda: non utilizzato in prima squadra, spesso non convocato con Milan Futuro, ha finito la stagione regolare con Oddo ma senza poter essere schierabile questa sera in una partita decisiva. A Casa Milan, dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia, sperano che almeno arrivi la salvezza di Milan Futuro, anche se sarebbe un sospiro di sollievo più che una vera gioia per quanto fatto.