Milan, mai così male da 9 anni. Ma chi comanda è del mestiere?

Ha detto Furlani: "Stagione fallimentare": 9° in classifica a 90' dalla fine; fuori dalle coppe europee, seconda squadra retrocessa in Serie D, il ds che ancora non c'è. Il problema è alla radice: chi fa e chi decide? E pensare che con 71.680 spettatori in media a San Siro, i rossoneri sono il primo pubblico della A