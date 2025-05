Sarri e Tare in pole: Milan, è l'ora della rivoluzione

La stagione del Milan si è conclusa amaramente, per la prima volta fuori dalle coppe europee dal 2015. L'unica, magra consolazione, la vittoria della Supercoppa italiana lo scorso gennaio. Secondo quanto filtra dall'ambiente rossonero, il prossimo anno ci sarà una profonda rifondazione, che partirà senza dubbio dal nuovo direttore sportivo. Nelle ultime ore sono sensibilmente scese le quote di Tony D'Amico, dirigente dell'Atalanta che i nerazzurri vorrebbero trattenere, in favore di Igli Tare.