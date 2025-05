Motta, dal buio Juve al rinascimento Milan: Tare sceglie tra tre profili

Sarri si allontana, Motta e Allegri in lizza

In calo le quotazioni di Sarri per il rapporto con Tare, Italiano rimane la prima scelta, però la sensazione, dopo il primo incontro di ieri con la società, è che rimarrà a Bologna. Così sono in lizza Allegri (che però si è promesso al Napoli in caso di addio di Conte) e Thiago Motta, nome che però andava di moda dodici mesi fa e che ora, dopo l'esperienza negativa alla Juventus, verrebbe probabilmente digerito male da una piazza già in fermento. Sempre che non spunti qualche outsider straniero come Xavi. Il ds albanese dovrà occuparsi poi della ricostruzione dell’ambiente interno allo spogliatoio. Molti dei suoi ex giocatori hanno parlato molto bene delle doti di Tare come gestore del gruppo, capace di diventare in breve tempo una figura empatica e diretta con i calciatori delle sue squadre. E questo al Milan serve come il pane, poiché da tempo – al netto del lavoro di Moncada e Ibrahimovic – alla squadra serve un riferimento costante e quotidiano a Milanello, una figura alla quale potersi rivolgere nei momenti del bisogno, pronto a dare risposte e prendere decisioni credibili.