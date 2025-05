Milan, col Monza l'esordio della nuova maglia: tutti i dettagli

Milan e Puma hanno svelato ufficialmente il nuovo Home Kit per la stagione 2025/26, unendo tradizione e innovazione in una maglia che rende omaggio alle origini leggendarie del club. Il design, audace e suggestivo, si ispira a uno dei simboli più iconici della storia milanista: il diavolo, incarnazione dello spirito combattivo voluto dal fondatore Herbert Kilpin. Era il 1899 quando Kilpin descriveva così la sua visione per il Milan: “I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari”. Queste parole, scolpite nella memoria collettiva dei tifosi, continuano a ispirare il club oltre 125 anni dopo. Il nuovo kit celebra proprio questo spirito, traducendo visivamente il concetto di “squadra di diavoli” attraverso elementi grafici intensi e carichi di significato.