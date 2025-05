Tare, ecco il primo guaio: arrivi e trovi un Milan in rosso. Theo a rischio

L’incubo dei tifosi del Milan è che il Manchester City porti al tavolo delle trattative un’offerta irrinunciabile per Tijjani Reijnders , ovvero uno dei pochissimi elementi a salvarsi dentro la stagione 2024-25 e che è diventato – insieme a Christian Pulisic – un idolo per il depresso popolo milanista. Il recente rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2030 sembrava aver blindato il centrocampista olandese, ma l’avanzare dei Citizens si fa costante e un’apertura al dialogo tra i due club c’è stata. C’è da capire se il Milan sarà in grado di respingere il pressing degli inglesi o se, invece, si farà ingolosire dai petro-milioni come accaduto due estati fa con Sandro Tonali , ceduto al Newcastle per circa 60 milioni di base fissa.

Theo testimonial, però rischia l’addio

Oggi quella tipologia di cessione non verrebbe accettata dalla piazza, che ha già messo nel mirino il modus operandi del club e della dirigenza. Ecco perché se proprio ci dovrà essere un sacrificio, a Casa Milan pensano che si dovrebbe cercare di monetizzare il cartellino di Theo Hernandez. A gennaio, quando il Como offrì 40 milioni per il terzino, Furlani aveva dato il suo ok, ma fu il giocatore a rifiutare la destinazione, magari sperando in un ritorno di fiamma nelle trattative per il rinnovo del contratto. Ritorno che non c’è stato e che rischia di portare Theo a scadenza al termine della stagione 2025-26, con conseguente danno economico di una mancata vendita. I rapporti tra il francese e il Milan non sono più idilliaci da tempo, è innegabile che sia stato il giocatore che più ha patito l’allontanamento di Paolo Maldini dalla società. Da quella separazione è come se si fosse spento, quasi avesse somatizzato in anticipo il percorso di decadimento che ha avuto il Milan negli ultimi due anni, dove le delusioni sono state decisamente superiori alle soddisfazioni.

Quanto lavoro per Tare

Igli Tare dovrà gestire anche questo aspetto e chissà che, magari, non riesca a mettersi di traverso nella contrattazione tra Milan e City per Reijnders. Theo Hernandez, all’interno della galassia milanista, è in una situazione scomoda anche se è stato scelto come uno dei testimonial per il lancio della nuova maglia che esordirà domani sera contro il Monza. Chissà se sarà la sua ultima presenza al Milan o se, per via di assenza di proposte a lui gradite, dovrà giocare un altro anno senza grandi motivazioni. Il mercato è fluido, il Milan ha dimostrato di essere sensibile alle offerte importanti della Premier League e occhio anche allo scenario che potrebbe portare ad una doppia cessione, ovvero quella di Reijnders e, più avanti, dello stesso Theo. Work in progress, con il bilancio 2025-26 che piange e necessita di essere rimpolpato. E senza le cessioni degli esuberi, l’addio a uno o più top sembra l’unica via conosciuta. O tristemente necessaria.