"Liberate il Milan": contestazione furiosa, migliaia di tifosi sotto la sede. Cori pro Maldini

" Singer, Cardinale, Furlani, Scaroni, Ibra, Moncada: andate tutti via, liberate il Milan da questa agonia ", si legge nello striscione esposto dagli ultras davanti all'ingresso di Casa Milan a poche ore dal match contro il Monza . Una dura contestazione figlia della pessima stagione dei rossoneri, che termineranno il campionato fuori dai piazzamenti per le coppe. I tifosi hanno preso di mira l'operato della dirigenza in modo molto netto, anche se è stata una ricorrenza negli ultimi mesi a San Siro, con i cori intonati contro la proprietà. Al contrario invece è stato urlato a gran voce il sostegno a Maldini , sollevato dall'incarico di dirigente nel giugno del 2023.

Milan, la contestazione della Curva Sud

"Che sia prima squadra o Milan Futuro, con voi al comando é fallimento sicuro", recita un altro striscione. Il messaggio è chiaro e viene scritto anche nella fanzine della Curva Sud. "Era difficile fare peggio di così eppure ci siete riusciti: siete riusciti a spingere il Milan in una palude di mediocrità e provincialismo, a togliere la voglia di sognare a una tifoseria che non ha eguali nel mondo. Niente male, vero?". La voce dei tifosi si è fatta sentire: in migliaia si sono presentati davanti alla sede del club, poi si sposteranno in corteo verso lo stadio San Siro dove stasera i rossoneri affronteranno il Monza nell'ultima e ininfluente giornata di campionato. Anche lì, per protesta, i supporters del Diavolo resteranno allo stadio solo per i primi 15' e poi abbandoneranno gli spalti.