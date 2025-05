Milan, stagione chiusa con la contestazione. Furlani: "Reijnders? Non abbiamo bisogno di vendere"  

Termina come peggio non poteva la stagione del Milan . Fuori dalle coppe europee, la squadra è finita nel mirino dei tifosi che già nel pomeriggio si sono ritrovati sotto la sede del club per contestare la proprietà americana . Da tempo la Curva Sud chiede le dimissioni di Gerry Cardinale e invita RedBird a liberare il Diavolo. La protesta è poi proseguita anche durante la sfida del Meazza contro il Monza quando i tifosi in Curva Sud si sono disposti in modo da comporre la scritta "Go home", rivolta alla proprietà statunitense del club. Il tifo organizzato rossonero ha inoltre deciso di abbandonare gli spalti al 15’, lasciando sola la squadra e invitando anche il resto dello stadio a fare lo stesso.

Milan, le parole di Furlani

Insomma, un clima quasi surreale in casa Milan, con l'amministratore delegato Giorgio Furlani che ai microfoni di Dazn poco prima del match con i brianzoli ha cercato di spiegare così: ”Tra i tifosi c'è delusione, rabbia, frustrazione: tutti sentimenti che abbiamo anche noi, non si creda il contrario. Oggi finisce la stagione e da domani si ricomincia. Il motivo di una stagione così? Siamo così distanti da ciò che ci aspettavamo che non ce n'è solo uno ma tanti. Da domani si riparte perché la prossima stagione non può essere come questa. La prossima settimana sarà quella degli annunci (in primis del nuovo direttore sportivo Igli Tare ndr). Offerte per Reijnders? Focalizziamoci su cosa fare per rafforzare e non sulle cessioni perché sono stati fatti degli errori e dobbiamo migliorare. Non ci sarà necessità di fare sacrifici sul mercato, anche senza le coppe”.

Milan-Monza 2-0: la cronaca

In campo, poi, è ancora una volta un Milan poco brillante che contro l’ultima in classifica, già retrocessa da diverse settimane, fa parecchia fatica per portare a casa i tre punti. Gli ospiti passano addirittura in vantaggio nel finale di primo tempo ma il guardalinee alza la bandierina e segnala la posizione di fuorigioco di Keita Balde annullando la rete. A metà ripresa, poi, ecco il sigillo di Matteo Gabbia, bravo a saltare più in alto di tutto e spedire di testa la sfera alle spalle di Pizzignacco sul cross da calcio d’angolo di Chukwueze. Poco dopo arriva anche il raddoppio firmato Joao Felix su punizione.