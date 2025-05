Nesta, parole da Milan: "Ripartire dagli uomini. Quando San Siro tuona, qualcosa non va"

Nesta sul Milan e Ancelotti

A proposito del difficile momento che sta attraversando il Diavolo, Alessandro Nesta, da grande ex commenta: "Il Milan deve ripartire dagli uomini. Anche ai miei tempi ci sono state situazioni complicate. A volte gli allenatori spingono, ma anche lo spogliatoio rimette in sella la squadra. Il mio Milan era fatto di grandi uomini - aggiunge il tecnico dei brianzoli -. Vedere San Siro così mi mette tristezza. Questo pubblico sa di calcio. Quando tuona, qualcosa non va. Noi siamo sempre stati accompagnati. Ora la risposta deve arrivare dalla squadra. L'addio di Ancelotti al Real? È stato un padre ed è una persona speciale. Non è banale. Fa tutto con il cuore e tutte le persone che lavorano con lui gli vogliono bene. Il difetto più grande di questa nuova generazione è la fragilità. Un bravo allenatore non deve fare paragoni con la generazione precedente ma deve trovare la chiave giusta".