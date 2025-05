Tare, la prima missione al Milan: fare muro per Reijnders

Partiamo da sabato sera, quando al termine della partita con il Monza destinata solo far storia per gli almanacchi, tutti gli occhi di quelli che erano rimasti dentro lo stadio si sono posati su Tijjani Reijnders. Prima della partita, il centrocampista olandese era stato premiato come uno dei tre MVP del ruolo dalla Lega Serie A per la sua grandissima stagione, ma in realtà tutti aspettavano il post gara, quando si è consumato il rito dei saluti ai tifosi da parte dei giocatori. Diversi compagni hanno abbracciato Reijnders e subito, il pensiero negativo, ha fatto scopa con le indiscrezioni di calciomercato degli ultimi dieci giorni, ovvero che quelle potessero essere le sue ultime immagini con la maglia del Milan poiché il Manchester City (che ieri ha messo il bollo notarile sulla conquista del pass per la Champions che verrà) lo vorrebbe prendere subito, prima dell’inizio del Mondiale per club, per metterlo a disposizione di Pep Guardiola per la manifestazione che si giocherà negli Stati Uniti tra giugno e luglio. In molti hanno attivato le fotocamere dei propri smartphone per catturare quegli istanti, con Reijnders che è tornato negli spogliatoi con il figlioletto sulle spalle.