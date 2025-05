Tare annulla Sarri, Allegri al Napoli. E il Milan? Motta e la mossa a sorpresa

MILANO - La credenza popolare a Siena, quando si corre il Palio, è che la decima contrada estratta, quella che vede il suo cavallo partire di rincorsa - non allineato agli altri nove, ma destinato a scattare un paio di metri indietro, dando con la sua mossa il via alla corsa -, non vinca mai. Delle eccezioni nella storia si sono verificate, ma è chiaro che partire di rincorsa non sia mai favorevole. Di fatto, la posizione in cui si ritrova oggi il Milan. Aggiustata la situazione direttore sportivo - cosa che si poteva sistemare già mesi fa, ma tant’è… -, adesso il club rossonero deve trovare l’allenatore per la stagione della rinascita. Già, ma chi? Ed è qui che il Milan si trova di rincorsa. Perché anche altri club sono alle prese con tecnici che devono sciogliere riserve, però proprietari, presidenti e ds si sono già mossi per i loro successori. L’esempio più lampante è quello del Napoli: se Antonio Conte, come ormai sembra scontato, lascerà la squadra che ha portato allo scudetto, De Laurentiis punterà con decisione su Massimiliano Allegri. I contatti sono partiti da tempo, non è così scontato che l’ex allenatore bianconero dica subito sì - c’è l’Inter che potrebbe entrare in scena... -, però il Napoli ha fatto di tutto per non farsi trovare impreparato.